Lo que muestra la pandemia

La pandemia ha demostrado hasta la saciedad, que las organizaciones de la salud de muchos países viven entre la desorganización, la falta de recursos y exasperante corrupción. Hablamos ahora de Ecuador, pero en países vecinos, como Colombia, Perú y Chile, que muestran cada año, indicadores macroeconómicos crecientes, no ocurre lo mismo en salud , donde mantienen indicadores parecidos, iguales o peores que nuestro país. Por lo tanto, se desnuda la realidad de muchos países, en los que se sigue llenando de dinero a pocas manos, y dando una imagen de prosperidad que solo alcanza a cada vez menos familias. Y, en el mundo se escuchan voces de cambios necesarios mientras tanto, las voces de poder económico no llegan a unirse y a tener un mismo discurso, para buscar equilibrar sistémicamente las economías mundiales. Lamentablemente, parece que seguiremos abocados a soluciones causa-error y a corto plazo a todo nivel, ignorando muchos gobernantes del mundo, planes sistémicos que ayuden a nuestra Tierra a sobrevivir. Y volviendo a nuestro Ecuador, ahora a algunos posibles candidatos a gobernar ya no les interesa para nada el país, y ya se comienzan a justificar.