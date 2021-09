Johanna Stephany Cabezas Nazate

Todos los grandes acontecimientos traen consigo grandes cambios y la pandemia por el covid-19 no fue la excepción.

Trajo consigo serias afectaciones, no solo a nivel físico, también afectó a muchas personas a nivel emocional y psicológico, en el transcurso de este año y medio donde todos hemos tenido que adaptarnos de manera brusca a nuevas rutinas, se han reportado varios casos de personas con depresión por no sentirse activos, por el sedentarismo; otro grupo de personas sufrió episodios de ansiedad por el temor, por la inseguridad y falta de certeza sobre qué pasará con el paso de los días, pues las malas noticias abundan; y en otros casos, debido a la interacción por medio de pantallas, se redujo la capacidad de las personas para socializar con una persona frente a frente. Sin embargo, no todo es negativo, en el Ecuador, hubo cambios significativos en cuanto al avance tecnológico en algunos procesos, puesto que cambios que pudieron tomar años, se tuvieron que realizar en meses, como por ejemplo darle prioridad al uso de transferencias o de tarjetas en lugar de dinero en físico.