La pandemia de los 70 años

El síndrome o chip que correísmo ignorante y corrupto dejó instalado en los empleados públicos de todos los niveles, religiones, sexos, géneros y uñas, nos siguen afectando a los ecuatorianos y especialmente a los ciudadanos de más de 70 años de vida honesta y transparente. Con motivo de la pandemia mundial, éstos amaestrados han sacado a relucir toda su-miseria humana-a nivel de familias y grupos políticos, empresariales y normativos.

En Quito, que hoy sufre con un alcalde y muchos alumbrados correístas, que están acostumbrados a lucrar del Estado, uno de estos ha salido a disponer mediante reglamentación, que las personas de 70 años en adelante no pueden salir de su confinamiento, a ningún parque de su localidad a pesar de haberlos habilitado. Para éste, las personas mayores, no tienen sentido común no saben evaluar el peligro y no saben cuidarse ni cuidar a sus vecinos.



Según éste a igual que Correa, los viejos estorban y hay que eliminarlos de cualquier manera, aunque sea de manera sutil.