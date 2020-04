“Con palo aprenden” ¿Es cuestionable?

LEA TAMBIÉN

Estamos de acuerdo que las personas que incumplan con las medidas adoptadas por el Gobierno ante la actual emergencia mundial como el toque de queda deberán ser sancionadas con el rigor de la ley, el desacato del toque de queda y la necedad que en casos particulares, sin necesidad alguna, siguen acudiendo a lugares concurridos y vulnerables a la propagación del virus impide que se contrarreste el número de infectados.

Algunos elementos policiales y de las Fuerzas Armadas han adoptado mecanismos de disciplina militar para las personas que se encuentren fuera de sus casas en toque de queda, en las redes sociales se han difundido videos de algunos policías y militares golpeando y rapándoles el cabello a quienes se encuentren en la calle, otra actitud reprochable e inadmisible. Para que exista un estado de derecho debe haber el imperio de la ley al que debe estar sujeto los límites del uso de la fuerza y el principio de limitación (el estado de derecho ejerce un poder limitado), todos tenemos derechos, como es el de la integridad personal, que no es susceptible de suspensión, los derechos de la persona representan límites que deben ser respetados por el Estado.



Ambas conductas son reprochables, por parte del ciudadano que desacata el toque de queda y por parte de algunos elementos de las Fuerzas Armadas y policiales que no limitan el uso de la fuerza, no va enmarcado a su protocolo, estas dos conductas son graves.