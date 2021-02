Ese es el país robolucionario y sangriento de 14 años y ¿más?

Como aviso “mudo”, porque a los ecuatorianos civiles y militares les importa un bledo ver millones de venezolanos deambular y mendigar con hijos en brazos, es que los socialistas como política totalitaria, es la delincuencia que tiene callados y atemorizados a la población o les sirve para silenciar a opositores como al general de honor J. Gabela.

La violencia delincuencial común y organizada se fusionan desde el poder que saquea con total impunidad y blindan con leyes ilegales pretexto de los DD.HH., borrando los DD.HH. de 17 millones a la paz, vida, trabajo, propiedad y libertad.



Y los grilletes son un ¿galardón?, mientras más juicios, más orondos y orgullosos salen con su no-justicia que deja “impunes”. ¿Más de 75 degollados, descuartizados y acribillados en un aquelarre macabro coordinado en el país? ¿Con total inmunidad ingresando todo tipo de armas corto punzantes, equipos y pistolas? ¿Por qué la respuesta tardía de la Policía y no se ordenó el ingreso y acción inmediata del Ejército? ¿Funcionarán las cámaras para ver a los asesinos demenciales? ¿Por qué amenazan a la prensa, otros y el país?



La disputa es por el caciquismo interno, ¿pero, por qué mataron a otros que ingresaron por el plátano robado o sabían algo que no convenía?



La nefasta realidad es que, no es sólo por el control interno “sino externo”, son cofradías que hacen y deshacen al exterior robando, matando, traficando y aterrorizando al país, a sabiendas que la ley y la justicia les favorece, los ciudadanos no pueden defenderse ni la Policía puede usar sus armas.