Mismo país, diferentes realidades

La situación económica de algunos ecuatorianos y ecuatorianas siempre ha sido diferente, pero en tiempos de pandemia, estas situaciones distantes entre sí se han vuelto un riesgo para las personas en el país al tener que exponerse al contagio para poder mantener su bienestar económico.

Este riesgo puede ser evitado en casos donde el sustento del hogar no se vea afectado, pero como he mencionado antes, la situación económica de algunas personas puede exigir que ciertos escenarios se lleven a cabo, exponiéndolas a posiciones de alto riesgo de contagio.



La necesidad de trabajo es uno de estos escenarios ya que si bien existe la modalidad del teletrabajo no todas las ciudadanas y ciudadanos tienen acceso a la red en sus hogares o sus lugares de trabajo exigen la modalidad presencial durante las jornadas de trabajo las cuales deben cumplirse porque no pueden “darse el lujo” de incumplirlas y arriesgarse a perder su empleo.