País de barbarie

Es impensable, como la degradación del ser humano puede llegar a los límites de la masacre que se produjo en las cárceles del País.

Definitivamente debe haber una reestructuración de todo el sistema penitenciario, parece que las mafias, corrupción y el don dinero pueden más. Vemos con qué facilidad entran armas y teléfonos a las cárceles, no son monedas de 10 centavos, son armas voluminosas al igual que los teléfonos. Y es más vemos con indignante asombro, como jueces bastante asequibles, designan la cárcel 4 para sinvergüenzas acusados de negociados en plena pandemia y por último les mandan mejor a la casa a que sigan recluidos, con Tv satelital, play station, platos a la carta y más.



Malhechores avezados acusados de Femicidio con penas de 34 años, que deberían estar en pabellones de alta seguridad, se les crea ex profeso un pabellón de supuesta rehabilitación de adicciones, mínima seguridad, todas la prebendas, porque tienen unos padrinos que movieron muchas fichas y algo más para que estén cómodos y protegidos en esta sub sede de la cárcel de Turi. Así se maneja la rehabilitación carcelaria en nuestro País, complacientes con las mafias, sumisos ante los delincuentes con dinero y premiando a avezados femicidas. Investiguen esa cárcel de Turi es un verdadero nido de ratas y serpientes.