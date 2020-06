El padre de Eugenio Espejo

LEA TAMBIÉN

Me permito felicitar al Dr. Amílcar Tapia por su artículo sobre Luis Espejo, padre de Eugenio, sobre todo por darnos a conocer fragmentos de documentos inéditos que mencionan a Luis y nos permiten conocerlo un poco mejor. Sin embargo, y que se me perdone el atrevimiento, debo, en bien de la verdad histórica, aclarar un punto. Dice el erudito articulista: “… pronto debió… cambiar su apellido por el de Santa Cruz y Espejo”. Este es un viejo error que se repite a partir de las declaraciones calumniosas de fray José del Rosario (si es que en realidad fueron suyas) y que considero se debe borrar sin temor. En alguna de mis modestas publicaciones sobre Eugenio Espejo me he referido a diferentes facetas de la vida de su padre, recalco una en la cual señalo que en un documento del siglo XVIII se afirma que el padre de Eugenio se llamaba Luis Espejo y su abuelo Juan Espejo, nacidos en Cajamarca. No existió el cambio de apellido.

Siempre me ha llamado la atención que los historiadores den como verídica la afirmación de que Espejo era indio, en esa época una forma de minimizar y acallar a alguien, pero no la de que fue un curandero infeliz y un inmoral, lanzadas con el mismo fin.



Reitero mis felicitaciones y agradecimiento al Dr. Amílcar Tapia.