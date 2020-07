Otto: oportunismo político

LEA TAMBIÉN

Es increíble como la política degrada a las personas, cuando ésta, se presta para servir, no a la sociedad, sino a la persona, que ve en ella la oportunidad de satisfacer su ego, su vanidad, cuando en la realidad, la política es el arte de servir y satisfacer todas las necesidades que el pueblo requiere.

Sino miremos con asombro como un ilustre joven desconocido llamado Otto Sonnenholzner venido de la radio, empresario, vinculado a la exportación, haya sido elegido a la segunda Magistratura del país, por el presidente Lenin Moreno. Sin una posición política asignada, empezó a recorrer pueblos y ciudades, regalando kits de alimentos, vituallas ,sillas de ruedas etc., actos que dan réditos políticos; en verdad esa no era su función, pero le abrió el camino para pensar más alto, ser presidente de la República, el poder le sedujo, para dejar abandonado, tan alto cargo a pocos meses de terminar su mandato, me parece una descortesía y falta de lealtad, no solo a su Presidente sino al pueblo. Aquí cabe mencionar, lo que el columnista Lolo Echeverría dijo “El Vicepresidente renuncia al segundo cargo más alto del país, y anuncia que quiere construir un camino para llegar a la función más alta ¿Deja el poder, para buscar el poder? Asegura que no se siente y nunca se ha sentido un político, y que quiere acabar con la política del berrinche y del bochinche”.