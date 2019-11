Comida vegetariana, ventajas y desventajas

LEA TAMBIÉN

Al hablar de comida vegetariana se crea en nuestra mente un modelo de comida saludable y natural, sin embargo, la dieta vegetariana tiene sus pros y sus contras que a la vez pueden o no favorecer a nuestro organismo.

Entre los beneficios está el bajo aporte de grasas saturadas y colesterol que se encuentran en productos de origen animal, así también al consumir cereales integrales, se incluye a nuestro cuerpo una mayor cantidad de fibra que ayudan a una menor incidencia de cáncer de próstata y colon; pero sin duda una de las mayores ventajas es que previene la obesidad.



Por otro lado, las desventajas radican en que las personas que llevan este tipo de dieta tienen mayor riesgo de sufrir carencias de algunos micronutrientes, como la vitamina B12 que solo se obtiene de productos cárnicos; así mismo son más propensos de sufrir anemia.



Llevar una dieta vegetariana no siempre es beneficiar al organismo, es por esto que lo mejor para nuestro cuerpo es llevar una dieta variada en frutas, verduras, cereales, hortalizas, lácteos, carnes, pescados, etc.; pero sobre todo mantener un adecuado balance, para que el consumo excesivo de un alimento no desplace o sustituya a otro también necesario.