Hace 19 años Diario EL COMERCIO publicaba mi primera Carta a la Dirección.

Dicho texto se titulaba “De vuelta a elecciones”.



A continuación, la cita textual de dicha carta sin ninguna modificación:

“Otra vez más se empiezan a barajar los nombres de los posibles candidatos para las elecciones en el país. Las diferencias dentro de la población son notables. Muchos quieren el regreso de antiguos ex presidentes con “experiencia”, otros en cambio, piden a gritos sangre fresca a la malgastada política que tiene nuestra patria. Pero, como este es el país de los milagros, se ve que estos políticos que llegan, roban y se van, todavía tienen simpatizantes del pueblo y bastantes. Sólo Dios sabe qué va a pasar, pero no estoy de acuerdo en que el país siga viviendo con esa amnesia de siempre. Por favor ecuatorianos, especialmente cuando se trate de política, tratemos de hacer memoria y recordar lo que esa gente ha hecho con nuestro país.”



Han transcurrido ya casi dos décadas, y el texto de esta carta describe exactamente lo que sucede en la realidad política actual; cuando la volví a leer lo único que sentí fue rabia e indignación, y me pregunté lo siguiente:

¿Es sorprendente?: En países como el nuestro es común que existan candidatos que después de 3, 4 o 5 derrotas sigan intentando llegar a la Presidencia, y que criminales y delincuentes con sentencia regresen y vuelvan a ganar elecciones.



¿Podremos los ecuatorianos cambiar esta dolorosa realidad?: Por supuesto que podemos cambiar la realidad, el único problema es que está en nuestras manos hacerlo.



¿Después de otros 20 años volveré a enviar esta carta?: Si sigo vivo, lo más probable es que sí.