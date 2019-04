Las vías y el medio ambiente

LEA TAMBIÉN

A lo largo de la Ruta Viva y de las carreteras ensanchadas en la provincia, especialmente en las de acceso a Quito, se observa el desarrollo de urbanizaciones y edificios altos, todas ellas muy pegadas a las vías. Es importante observar si estas obras tienen el mejor uso del suelo, agua, aire y paisaje.

Que en el suelo exista una distancia apropiada entre las vías y las urbanizaciones y edificios, donde se pueda realizar siembras de árboles con el fin de amortiguar el ruido ocasionado por el tránsito y que éste no supere las normas establecidas contra la contaminación acústica o las que mandan las ordenanzas respectivas, así mismo los árboles absorberían las toneladas de gases tóxicos que emiten los vehículos. La siembra de vegetación, junto a los árboles evitaría la erosión que las obras civiles y la vibración del paso vehicular causa. Al ser zonas por desarrollarse, en áreas no muy pobladas, las urbanizaciones y edificaciones pueden sacar un gran provecho para mejorar el impacto visual y dejar los accesos a los paisajes naturales. El conservar estos espacios naturales ayuda a que el impacto del aumento de población, trate de mantener un cierto equilibrio de la biodiversidad, sin modificar mucho el paisaje, no rompa el equilibrio del entorno, entre las zonas de conservación en las urbanizaciones y las de movilidad vial.