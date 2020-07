Trámites en el IESS

LEA TAMBIÉN

El 21 de julio, quise enrolarme en el IESS de manera voluntaria, y el sistema requirió que me acerqué a las NN.UU. y Veracruz para obtener la clave de empleador. Fui hoy y estaba cerrado, la señora de la copiadora me informó que debía hacer el trámite en la Matriz. Fui allá y eran múltiples los tramitadores que ofrecen ayuda, y me informaron que necesitaba un turno y que sería para el 7 de agosto.

Al avanzar a la 10 de Agosto vi la larga fila de personas esperando, así que di media vuelta y regresé a mi casa.



Me imagino que, con los cientos de miles de desempleados, muchas personas estarían tratando de obtener su cesantía. El IESS hace bien en cerrar sus oficinas al público para proteger a sus empleados, lo que debería hacer ahora es también habilitar todos sus servicios en línea, para que no sea necesario ir en persona.