Tres años de paciencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ha transcurrido tres años del desastroso terremoto, cuyo epicentro fue Pedernales, afectando a Manabí y Esmeraldas. Fueron golpeadas personas sumamente pobres, quienes, en la mayoría de los casos, se quedaron sin un techo.

No entiendo las declaraciones de uno de los responsables de la reconstrucción, que dice que están en la planificación para cumplir con la reconstrucción. Imposible, pues luego de un diagnóstico viene el proceso de planificar e inmediatamente solucionar el problema. Esto no puede durar tres años. Me parece una inoperancia en el manejo de este gran problema. No ha existido el castigo para quienes desviaron los recursos, ¿o es que nos hemos olvidado de aquellos que tomaron los recursos destinados a obras para estas provincias y lo utilizaron para otros menesteres? Mientras tanto, la gente sigue viviendo en carpas, sin ninguna atención. Este funcionario también ha dicho que la reconstrucción tomaría diez años. Por favor, Presidente, cambie a estos funcionarios y ponga en su lugar gente que quiera trabajar en beneficio de los más necesitados.