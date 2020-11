Subsidio para el pasaje del Metro de Quito

El Comercio informó que el 10 de noviembre de 2020 el Consejo Metropolitano de Quito tenía previsto tratar en segundo debate el Proyecto de Ordenanza Metropolitana en función de la propuesta que la Secretaria de Movilidad entregó con anticipación, mismo que contempla cinco escenarios que se diferencian por el juego de valores entre las variables tarifa y subsidio; el tercero es el más conveniente según el Gerente del Metro, mismo que presenta las siguientes características: tarifa real 1,08 USD, tarifa subsidiada 0,75 USD, perfil de demanda 305 000 usuarios al día. Ante esta realidad, el suscrito con el afán de colaborar con Quito y su Cabildo, se permite presentar a consideración, una sexta alternativa “Subsidio para el pasaje diferenciado del Metro de Quito ”, consiste en que, en el mismo sistema integrado de la Secretaría de Movilidad, el usuario al menos puede tener tres intenciones de movilización a saber: a) solo utilizar el bus alimentador sin entrar al Metro, la tarifa será de 0,35 USD como en cualquier bus de línea, se espera tener una demanda de 31 680 pasajeros por día y, una recaudación diaria de 11 088 USD; b) solo utiliza el Metro, no desea o no necesita el alimentador, el ingreso es directo al Tren, la tarifa subsidiada será de 0,50 USD, se espera una demanda de 356 040 pasajeros por día y, una recaudación diaria de 178 020 USD; c) el usuario utiliza el Metro integrado es decir alimentador y Tren, cuya tarifa subsidiada será de 0,75 USD, se espera tener una demanda de 126 720 usuarios por día y, una recaudación diaria de 95 040 USD, con este escenario se espera tener una demanda de 482 760 usuarios, que es la capacidad máxima de los 18 trenes y, una recaudación total del sistema integrado de 284 148 USD por día. Este ingreso total se compara con el gasto total de poseer y operar el Metro de Quito cuyo valor es de 401 883 USD por día, obteniendo un saldo por cubrir de 117 735 USD por día, que es igual a 43 millones de USD por año, mismo que debe ser subsidiado por el Municipio Metropolitano de Quito. Si bien es cierto que este subsidio es un poco mayor al que ahora dispone la Entidad para los sistemas: Ecovía, Trole, etc., no es menos cierto que las tarifas están al alcance del pueblo, que es lo importante. Cuidado que el Metro se quede sin clientes, la pérdida para el Municipio no será solo económica.