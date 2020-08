Sobrevivir como ciclista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estoy convencida de que ser ciclista en Quito es una decisión basada en amor, ya sea por el deporte en sí, o por el planeta, o por la libertad de movilización que tienes sobre una bicicleta, pero más que nada es una decisión de gran valentía. Esto último es algo que todos quienes no se suben a una bicicleta a diario, o al menos un par de veces a la semana, nunca lo van a entender.

Los ciclistas nos preparamos, consciente o inconscientemente, en cada salida para enfrentarnos a los monstruos más peligrosos de la ciudad: los buses y los autos; que, gracias a la imprudencia de sus conductores, se transforman en bestias potencialmente asesinas.



Existe una dinámica protagonista y salvaje impuesta por estos conductores, una dinámica que intenta desplazar, anular, ignorar y someter a todos quienes ocupamos un pedazo de la vía. Para esta dinámica alimentada por una mentalidad obtusa, los ciclistas somos un estorbo; y eso lo tengo muy claro cada vez que un conductor me empuja, me pita, me orilla, me rebasa, me bloquea y me amenaza. Sobrevivir todo este tipo de acciones intolerantes cada día, se llama valentía. Y digo intolerantes porque al optar por una movilización alternativa, al ser “más lentos”, al ser “más libres”, al ser “más frágiles”, nos hace diferentes y, por lo tanto, inaceptables.



Por más ciclovías y, sobre todo, por más tolerancia a quienes vamos pedaleando por la vía.