Carta al servidor público

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Querido servidor público, médicos, policías, Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, comunicaciones, y todo aquel que este ahí afuera cumpliendo con sus obligaciones y/o deberes.

Por este medio quisiera agradecerte por todo lo que estás haciendo para poder mantener la paz, la tranquilidad, la salud, la luz, el agua, la comunicación, los productos de primera necesidad. Quiero darte las gracias por el gran sacrificio que haces día a día al exponerte ante la crisis por la que está pasando el país, sirviendo a la sociedad y manteniéndonos juntos como país, muchas gracias por todo el esfuerzo que no será en vano, que en momentos como estos toda la gente debemos unirnos como una familia y ayudar a quienes más lo necesitan, dejar de pensar en el beneficio personal y empezar a pensar en un beneficio colectivo, ver que no estamos solos en esto, gracias a toda esa gente que sale a diario a cumplir con sus obligaciones y no se aprovecha de la situación.