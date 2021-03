A segunda vuelta por supletorios

En el último mes hemos vistos los múltiples intentos del candidato presidencial Yaku Pérez para obtener el punto porcentual para avanzar a la segunda vuelta del actual proceso electoral. Un escenario similar al que puede ser visto en nuestras instituciones educativas al final del ciclo escolar, donde estudiantes (o sus padres) apelan a los profesores por ese punto adicional que les permita aprobar sin tener que rendir supletorios. Y en ambos casos, el enfoque está completamente equivocado.

En el caso escolar, el error se encuentra en la misma concepción del proceso educativo en el Ecuador, donde se ve al profesor como la fuente del cual los estudiantes deben sacar la mayor cantidad de conocimiento posible. Errado, porque el propósito de la educación es el aprendizaje en sí, no el verificar que los estudiantes alcancen el puntaje necesario. Errado, porque la misión del profesor no es repetir el conocimiento inscrito en libros sino velar por el aprendizaje de sus estudiantes. Tarea conjunta con los padres en la formación integral de miembros de la sociedad.



En el caso electoral, el error del candidato Pérez es creer que ha perdido por un punto porcentual, y por ello su intento de realizar un reconteo de votos (permitido por la ley, aunque no a los exagerados niveles que él exige). No, el candidato Pérez no perdió por un punto porcentual, él (y por extensión el candidato Lasso) perdió por el 80% del electorado cuya propuesta electoral no logró convencer. Tal vez una propuesta más madura, o un perfil más conciliador o estadista. Eso solo lo sabremos cuando (y si) se postule al siguiente examen electoral. Mientras tanto, deberá hacer sus tareas ciudadanas, al igual que el resto de 17 millones de potenciales candidatos, para mejorar este país.