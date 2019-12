Reglas para el presupuesto

LEA TAMBIÉN

El eterno déficit fiscal no podrá solucionarse nunca mientras no se apliquen tres reglas básicas:

1.- La elaboración de la proforma anual debe hacerse siempre partiendo de un “presupuesto cero” de cada dependencia del sector público y no desde la base de los valores asignados en el presupuesto del año anterior, porque en este caso lo único que se hará es incrementar cada una de las asignaciones, ya que en el orden práctico ninguna autoridad aceptará que se las disminuya, porque la “importancia” de cada unidad administrativa, supuestamente, depende de su tamaño y no de las responsabilidades asignadas a sus colaboradores.



2.- Es indispensable definir primero los ingresos, como generalmente sucede en el sector privado, para en función de ese monto establecer los egresos y no al revés, porque en este caso todo el déficit será cubierto con endeudamiento, con más impuestos o con mejores controles de los tributos a pagarse. Cubrir de esta manera el bache fiscal no será fácil porque su aprobación dependerá de terceros, excepto, obviamente, en este último caso.



3.- Hasta los años 70 los fondos presupuestarios del Gobierno Central eran depositados en diferentes cuentas, según el uso o destino de los mismos. Háblese por ejemplo de vialidad, salud y educación. Hoy, desde hace varios años, por recomendación de Naciones Unidas, todos los recursos ordinarios y extraordinarios se depositan en la cuenta única del Tesoro Nacional, por lo cual no hay separación entre gastos corrientes y de capital, de ahí que varios recursos que se crean con destino específico se desvían para cubrir “necesidades urgentes”.