A propósito del mensaje libertario

Una reflexión del reciente mensaje en tiempos de cuarentena, que resalta la excusa de no haber enseñado lo bueno a nuestros hijos o no aprender de las buenas costumbres de nuestros padres; hoy más que nunca sería suficiente motivo, para dirigirnos a transformar la esencia y creatividad humana, recuperando de esta manera, nuestros valores superiores; cambiando la trágica realidad que nos obliga a meditar seriamente, en el momento de elegir a quienes conducen nuestros destinos; conociendo a profundidad: su familia, valores y obras; más que sus audaces y sonoras palabras, elaboradas por “maquiavélicos” poetas. Es el momento de re definir un modelo económico, siguiendo el proverbio conocido: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”; contrario a la gratuidad absoluta: al derroche, a la propaganda, o al de aquella imagen pintoresca repartiendo una funda que durará, lo que dura un estornudo. Pensemos que los hospitales y las escuelas no se sostienen por arte de magia, de algún lugar deben salir los fondos para financiarlos; la nueva realidad nos confronta a mirar una estrategia distinta, no solo de reducir o quitar gastos, sino de obtener fondos adicionales al petróleo; sin excesivas deudas e impuestos; debiendo primero reconocer lo que tenemos: las mejores tierras, fuentes de agua cristalinas y todavía, con gran esperanza, los mejores seres humanos. Renovemos nuestra visión, aunando esfuerzos y dejando de explotar la tierra, sino más bien cuidándola, para que nos brinde sus mejores frutos, alimentarla sin envenenarla, embellecerla sin deforestarla; y, entrar en una forma distinta de vivir; aprendiendo del equilibrio de la naturaleza, que no produce sus frutos para sí misma; sino para alimentar todo su entorno. Volver los ojos al campo, apoyándonos mutuamente, es volver nuestra mirada a Dios; empleando distintos talentos, con tiempo y sabiduría; pues suficiente hemos tenido con el egoísmo retórico que ha marcado la historia sin rumbo; el tiempo es ahora y el mañana exige investigación e innovación para entrar a un nuevo círculo virtuoso de la plena agricultura y crear fuentes de empleo, ingresos y de mejores alternativas para la humanidad.