Promoviendo inversiones hacia Panamá

Como Ecuador tiene al momento una calificación de 1220 de Riesgo país y, no se sabe cómo abordar la principal estrategia para un Acuerdo Comercial, como es el “Estudio de la demanda potencial para producción ecuatoriana en mercados objetivo”, hacia Unión Europea, EFTA, Colombia, Chile, México, Perú, USA, Canadá, Panamá, China, Singapur, India, etc, etc, el Ministro de la PIPAAPCEI Producción, Industrias, Pymes, Artesanías, Acuacultura, Pesca, Comercio Exterior e Inversiones se ha dedicado a operar como agente de promoción de inversiones ecuatorianas hacia Panamá, como ampliamente nos informa El Universo de marzo 30, del 2021.

Estoy seguro que el Ministro escogió Panamá porque su economía está dolarizada y la tasa de interés es del 5%. A propósito, hay que contarle el Ministro citado que, Mauricio Pozo, Ministro de Economía y Finanzas, el 11 de este mes, anunció que la tasa de interés de fijaría en el 6%.



Hasta el momento el Ministro de la PIPAAPCEI no se ha pronunciado, pues se esperaba que apoyaría frontalmente esta buena intención, que daría amplio margen de competitividad a la producción del país y obviamente a la promoción de exportaciones así como para la atracción de inversiones hacia Ecuador.



Ministro, por favor, la ciudadanía requiere al menos la lista de la Oferta exportable actual y potencial a los mercados determinados; por cuanto considero que el “Estudio de la demanda potencial para productos ecuatorianos a los mercados objetivo” de los Acuerdo Comerciales, es definitivamente un imposible para su gestión.