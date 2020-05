Priorización de consumo durante confinamiento

LEA TAMBIÉN

En el confinamiento, todos sabemos que alguien de la familia debe hacer las compras, y por este motivo, el dinero que, a principio de año, era destinado a viajes, ropa, inversión u otro gasto; ha ido cambiado porque se está priorizando otros aspectos al comprar o adquirir un servicio.

Ahora destinamos el dinero disponible, para cosas que actualmente vienen a ser más importantes, como el consumo de alimentos, luz, agua, teléfono, y uno de los más importantes, el internet; en cuanto a los alimentos antes la gente, compraba más de lo necesario, y muchas veces no se los consumía, la luz, antes las personas no se preocupaban mucho por el valor a pagar, pero ahora sí, porque la gente se encuentra con dinero limitado, el consumo de agua es mayor por lo que todos los miembros de la familia se encuentran en casa y se la utiliza para la preparación de la comida y el aseo diario. El servicio más necesario, internet en el que hay varios métodos de pago y por la situación actual, se paga más, aunque se debería consultar si hay planes más económicos o promociones.



Analizando el consumo actual, se pensaría que cada familia u hogar, en el mejor de lo casos, dispone de un fondo para subsanar gastos venideros; pero cabe considerar que la mayoría de los hogares no cuentan con dinero, ni en situaciones normales, peor en el estado de cuarentena, y se afecta más por el incremento del desempleo.



Esta emergencia da lugar a que cada familia priorice sus gastos de la manera más conveniente, precautelando la integridad de la misma.