Presidente del IESS está equivocado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

EL COMERCIO en su edición del 29 de noviembre publica algunos comentarios del Presidente del IESS respecto al estudio actuarial que estaría por terminarse y que, luego de ello, sería sometido a la discusión con diferentes sectores.

Textualmente se señala “que este momento los estudios actuariales están en proceso de auditoría; y, una vez que este proceso culmine, serán publicados”.



Comentario: los estudios actuariales no pueden someterse a una revisión por parte de la auditoría, sea esta interna o externa, porque las únicas cifras que debe y puede aprobar tal unidad administrativa, son los valores establecidos por contabilidad y no por los actuarios, porque si esto se hace los cálculos actuariales podrían no ser independientes.



En concreto, las estimaciones de la situación financiera del IESS a futuro, no pueden someterse a la revisión del departamento de auditoría, ni de ninguna autoridad para que tenga validez.