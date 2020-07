Una política visceral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando presenciamos reacciones sin ningún razonamiento, hablamos de reacciones viscerales.

En la elección de vicepresidente, presenciamos este tipo de reacciones: no hubo razonamientos profundos, salvo contadas excepciones, para la consignación de los votos. Todo se basó en animadversión personal, o, lealtad muy mal entendida. Podemos decir lo mismo de la conformación de la terna.



Cuando se producen casos como este, nos encontramos frente a políticos con un alto grado de inmadurez, tanto personal como política. Sinceramente un espectáculo bochornoso para un país.



La inmadurez es la consecuencia de la ausencia de cultura. Se puede adquirir conocimientos académicos, pero estos, por lo general, no contribuyen al desarrollo emocional de la persona. Y lo lamentable es que una persona con un cierto grado de conocimiento académico, sin la madurez suficiente, no está en capacidad de un razonamiento integral ni tampoco de la aplicación apropiada de sus conocimientos.



Acabamos pues de asistir a una demostración palpable de lo bajo que ha caído una gran parte de la clase política.



La madurez obliga a realizar consideraciones sobre las consecuencias de los actos, permite evaluar los pensamientos e impulsos, controlarlos, lo que normalmente deriva en decisiones equilibradas y que gocen de la opinión favorable de los demás. Esas consideraciones se conocen como razonamiento.