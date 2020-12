Qué pido a los candidatos presidenciales

Dos temas necesarios para comenzar a cambiar nuestro Ecuador:

Educación: Emplear todo el presupuesto posible en fomentar la educación en todo el país, llegar a los puntos más remotos de nuestra población. Erradicar el analfabetismo. Ayudar al magisterio para mejorar la calidad de educación, apuntando a la excelencia. Incluir materias básicas para la formación de niñez y adolescencia: Cívica, Lógica y Ética, así los bachilleres estarán capacitados para ingresar a las universidades rindiendo pruebas y calificando para llegar a ser profesionales honestos, que amen a su país y que en su momento sean buenos gobernantes. No más delincuencia y corrupción.



Salud: No más construcción de hospitales, así no se consigue población sana. Empleen todo el presupuesto posible en erradicar las enfermedades endémicas, la desnutrición y la insalubridad. Prevención de enfermedades es la solución para el futuro de salud de los ecuatorianos.



No hay que inventar nada. Son conocidas las políticas de Estado en salud y en educación que a los países los ha llevado al desarrollo. Es el ejemplo a seguir