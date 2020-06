Qué le queda a un muerto

LEA TAMBIÉN

Y pensar que todo se fue. Los derechos sucesorios en Ecuador son muy claros, los bienes serán repartidos según el testamento de la persona que fallece. Lejos quedan las quejas o emociones del difunto, pasan a ser solo recuerdos. Las leyes quedan aparte y no hay norma jurídica para recuperar al fallecido. Pero las leyes en la jurisdicción ecuatoriana podrían haber ayudado a que esta persona siga con nosotros, como la inversión de salud pública. Nada nos salva de lo que pase a fuera, ni el código civil, el COIP ni la constitución no asegura que no nos pasará nada. Cuídense del covid.