La otra pandemia: el IESS

Por la gravedad del problema sanitario y el impacto económico, toda la atención del país se ha circunscrito a tratarlo, virtualmente, las 24 horas del día, pasando por dicha razón todo lo demás a segundo plano; por ejemplo: la descapitalización del Seguro Social, por lo que es importante destacar lo siguiente para buscar de urgencia las soluciones más adecuadas:

Los afiliados “no podrían recibir su jubilación a partir del 2058” pues, a esa fecha, faltarían alrededor de USD 70.000 millones, ya que contaría con recursos hasta el 2053 “siempre que el Estado pague el 40% de las pensiones”, pues de no hacerlo las jubilaciones se suspenderían 30 años antes.



Para superar el desfinanciamiento habrían dos alternativas técnicas: “incrementar los aportes” a partir del 2025 en el 0,5% cada 10 años, hasta completar el 2% de aumento total; o “retrasar el retiro de los jubilados” para que lo hagan a los 65 años de edad y no a los 62, en cuyo caso tendrían un beneficio del 5% en el pago de las pensiones.



El desajuste financiero obedecería, entre otras razones, por la “disminución de aportantes” en relación al número de pensionistas, pues mientras ahora hay 8 aportantes por pensionista, en 2058 habrían solo 2; ya que, mientras los jubilados crecen en el 6% anual, los afiliados lo hacen a tan solo el 2%.



Las pensiones pagadas se han incrementado de USD 1965 millones en 2.013, a USD 4470 millones en el 2020, un aumento de USD 2505 millones en 7 años, lo cual le ha obligado al IESS a hacer desinversiones por USD 1700 millones anuales, durante tres años, pues los aportes de los afiliados apenas llegan a USD 2953 millones este año.



En el plano administrativo habrían muchos asuntos que corregir, estableciendo responsabilidades civiles y penales; recortando el exceso de personal; manejando con responsabilidad las medicinas, porque parecería que quienes no reciben comisiones por los contratos, han encontrado otras formas de salir de la pobreza; se hace indispensable que los actuales y los futuros servidores cuenten con certificados actualizados de “idoneidad judicial” extendidos por la Fiscalía, Contraloría y Comisión Anticorrupción.