¿Un monumento al esfuerzo?

¿El monumento en honor a Independiente del Valle en serio vale el esfuerzo de los jugadores? Si nos ponemos a pensar, un monumento no ayuda en nada al país, es un gasto innecesario que bien se podría implementar en otras acciones que ayuden a que el deporte en el Ecuador sea uno de los motores del país. La ubicación tampoco es la adecuada, la icónica Plaza Grande es de libertadores. Si bien es cierto es desmontable, pero los gastos en movilización también es una suma significativa que se podría utilizar en proyectos más productivos. Nadie está desvalorizando el triunfo del equipo, hicieron un excelente trabajo y dejaron el nombre del país en alto, pero si existen otras maneras de apoyar y reconocer los logros conseguidos y es fomentando el deporte, dándole más inclusión y no solo al fútbol sino a todos los deportes en general y no solo por un “tiempito” hasta que la gente se sienta satisfecha, no debe ser así. El apoyo al deporte debe ser continuo y sacar lo mejor de los deportistas para así conseguir más logros. Un monumento que pronto será olvidado, dañado o retirado no representa todo el esfuerzo que este gran equipo hizo. ¡Independiente del Valle eres grande y te mereces mucho más!