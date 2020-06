LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tuve un altercado con un buen amigo en la escuela y dolió mucho.

Al llegar a casa busqué a mamá para contarle. Antes de llegar a su dormitorio pude oír el sonido de su máquina de coser con la cual se empeñaba con agrado componer lo que merecía salvarse.



Al llegar a la puerta noté que estaba con sus ojos cerrados y que parecía hablar silenciosamente con ella misma. Me senté al filo de su cama, muy cerca de ella y le pregunté ¿Qué haces?



Enseguida apagó la máquina y me dijo “Estoy rezando por todos nosotros”.

¿Quisieras rezar conmigo una linda oración que arregla problemas y que le agrada mucho a Jesús?



Nuevamente cerró sus ojos y me agarró muy delicadamente la mano “Alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame…” no dejé de mirarla hasta que terminó la oración con un “Amén” muy convencido. ¿Me quieres contar algo? Preguntó sin soltar mi mano.



¡Nada mamá! le conteste.



La fe de mamá en Dios siempre estuvo presente en casa, enseñándome el empeño que hay que poner para componer todo lo que merece salvarse.