Ellsberg entregó a la prensa los Pentagon Papers, sobre las decisiones del gobierno en la guerra de Vietnam, que el Pentágono clasificó como top secret. La Corte Suprema permitió su publicación, lo que fue llamado “pilar moderno” de los derechos a la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., que prohíbe la creación de leyes que reduzcan la libertad de expresión o vulneren la libertad de prensa. The New York Times escribió: “demostraron que Johnson había mentido, no solo al público sino también al Congreso, sobre un tema de interés nacional trascendente e importante.” Ellsberg fue galardonado con el Premio Right Livelihood. Manning entregó a Assange documentos sobre las guerras de Afganistán e Irak, que la prensa publicó, y el video del ejército “asesinato colateral”, en el que se ve disparar desde un helicóptero de EE.UU. a periodistas de Reuters y civiles de Iraq. En EE.UU., a Assange lo podrían condenar a la pena máxima. Esto se debe evitar a toda costa.