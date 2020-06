Lecciones de la pandemia

LEA TAMBIÉN

La humanidad cayó en una catástrofe colosal que aún no cesa, sembrando pánico y muerte en todas las latitudes, debido a la imprevisión y falta de sentido común de muchas personas y algunos gobiernos, siendo perjudicados todos los estratos sociales, que perdieron sus seres queridos o sus trabajos, pero en particular los pobres, ya que las actividades se paralizaron más de dos meses, causando pérdidas a la economía mundial, tanto a empresas grandes o pequeñas, salvo las dedicadas al abastecimiento de primera necesidad o insumos sanitarios, farmacéuticos, etc. En cualquier caso los principales protagonistas de esta batalla son los médicos y personal sanitario, los agricultores e industrias que siguen produciendo, los transportistas y personal que expende productos vitales, la Policía, FF.AA., tránsito o seguridad, que han sufrido muchas bajas, y en general quienes siguen cumpliendo sus tareas. Tuvimos que encerrarnos siguiendo normas de asepsia, consumir productos para prevenir el virus, pero lo más duro fueron los fallecimientos de familiares, amigos, conocidos, etc. siendo afortunados quienes no tuvimos perdidas, destacan muchos casos de solidaridad y sensibilidad hacia el prójimo más desfavorecido. Aunque las garras de la corrupción aprovecharon para volver a depredar como es su costumbre. De todo el dolor podemos tener como lección, que es necesario prepararnos para las emergencias, siendo más austeros y organizados, pero principalmente solidarios con los vulnerables y recordar que siempre acudimos a Dios en estos caso, pero lo olvidamos en épocas normales, prevaleciendo el egoísmo y la indiferencia con el dolor ajeno.