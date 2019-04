Laberinto del Presidente

LEA TAMBIÉN

Luego que se desechara la presunta interferencia rusa en las elecciones de EE.UU. 2016 para favorecer la elección de Donald Trump, el presidente puede respirar tranquilo, por el momento. Sin embargo, quedan irresolutos otros conflictos en el orden externo, que sin duda serán fuente de nuevas situaciones de inquietud.

La tensión con el mundo árabe por el traslado de su embajada a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí en el Golán, la guerra yemení, la interminable crisis siria, el latente ISIS y la reactivación del enfrentamiento político con Irán; la tensión con China y la no resolución de las controversias con Norcorea, son algunos de los hechos que desencadenan la intranquilidad. Tampoco se deben olvidar las discusiones con México por la cuestión migratoria de Centroamérica y hasta el conflicto interno con la oposición y el Congreso por la construcción del muro fronterizo.



Con todo este sombrío panorama, ¿tendrá Trump la claridad de pensamiento suficiente y el aplomo para enfrentar otra tormenta que se avecina en su otrora patio trasero caribeño? La crisis política venezolana puede verse escalada por la presencia de militares rusos en su territorio. No olvidar el actual potencial de los misiles de Rusia y las lecciones del pasado, recordando la “Crisis de Octubre” en 1962. Parece ser que vamos a revivir (ojalá que no) esta crisis en su versión siglo XXI. El presidente Trump está en su laberinto.