El juego del correísmo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En días pasados nos enteramos por diferentes medios que el expresidente del Ecuador, que al momento se encuentra sentenciado y prófugo de la justicia, a ocho años de prisión por el caso ‘Sobornos 2012-2016? conocido como caso Arroz Verde; había inscrito su candidatura a la Vicepresidencia por el movimiento político Frente Unión por la Democracia (UNES).

La picardía y sagacidad de Correa no tiene límites, él sabe perfectamente que no puede ser candidato a Vicepresidente ni que su candidato presidencial, en este caso Andrés Arauz tampoco podrá ser candidato a la primera magistratura. Son varios aspectos los que anulan legalmente al ex presidente se postule candidato para esa dignidad en las elecciones del próximo año. Entre las principales causas están que, tanto él como el Eco. Arauz residen fuera de nuestro país, mientras Correa vive exiliado en Bélgica desde el 2017, su candidato a la presidencia vive en México por estar cursando una maestría en una universidad. Ya lo ha dispuesto el CNE que las inscripciones por la actual circunstancia pueden realizarse telemáticamente; sin embargo, el binomio inscrito deberá presencialmente confirmar sus candidaturas para esas dignidades, en los centros de inscripciones que ha dispuesto el CNE dentro del territorio ecuatoriano. Por su condición de sentenciado por el delito de cohecho, Rafael Correa tiene orden de prisión a pesar de que la instancia de casación en el juicio en su contra aún no ha determinado la sentencia ejecutoriada. Adicionalmente el artículo 149 de la Constitución vigente lo inhabilita de ser candidato, por cuanto entre las principales funciones del vicepresidente es de reemplazar al presidente de la república por cualquier causa que determina la misma Constitución y Correa ya ejerció, con resultados desastrosos para el país, en dos períodos seguidos la presidencia de la República.