El Estado en las instituciones educativas públicas

El Estado durante la última década ha sido participe primordial en la educación, pero los recientes años hemos visto como poco a poco ha ido perdiendo importancia en la educación del país. Actualmente existen diferentes instituciones educativas públicas las cuales no reciben el mantenimiento necesario en su infraestructura o no poseen docentes con la suficiente capacitación que garanticen la educación en los niños, y adolescentes. Es por eso que es necesaria una inversión que destine los impuestos de manera igualitaria para las instituciones educativas mediante la distribución de libros, desayunos escolares ya que muchas familias no tienen suficientes recursos para dar la colación a sus hijos, la educación es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de un país nunca debemos de olvidar que las nuevas generaciones son el futuro y la esperanza de un cambio en nuestra sociedad.