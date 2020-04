Guayaquil, ante la mirada impotente del mundo

LEA TAMBIÉN

Cómo duele verte tan frágil, tan propensa y funesta. Tus bellos lugares hoy están vacíos, ya nadie disfruta tu deliciosa comida y esas historias nocturnas se resumen en desesperación y luto.

El Astillero tiene más lazos negros que nunca en toda su historia y esta derrota es más dolorosa porque la Sur Oscura y la Boca del Pozo ya no son rivales, ahora son un gran equipo disputando el partido más importante de sus vidas: la supervivencia.



En la Bahía se aglomera el silencio, la ausencia del regateo, puertas enrollables cerradas, veredas vacías y una oscura realidad: muchos ya no volverán.



En el Suburbio, Guasmo Norte y Sur, Perimetral y Las Malvinas, no hay parlantes sonando para toda la cuadra, ahora solo hay silencio, miedo y dolor por tener a muchos de los suyos yaciendo en sus humildes casas.



Estás ante la mirada impotente del mundo; aproximadamente medio millón de personas este año no atestaran las calles del Cristo del Consuelo, porque en la Semana Santa, su mayor acto de fe es quedarse en casa.



Hay un enemigo en las calles al que nadie puede ver, pero que ataca sin piedad y te roba la alegría, la luz y ese brillo que te convirtió en la perla más reluciente y hermosa de todo el Pacífico, pero sabemos que tienes madera de guerrero y resurgirás como lo has hecho siempre, muy franca y muy valiente.



Ecuador, nos volveremos a levantar y veremos levantarse a Guayaquil.