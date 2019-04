Glasnost y Perestroika

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los términos fueron usados por Gorbachov para tratar de democratizar y sacar adelante a la URSS, postrada ante una crisis económica y un férreo control estatal. Considero que es hora que el Ecuador adopte esos términos y ejecute las acciones para reestructurar y transparentar el gobierno.

Se requiere tener fácil y transparente acceso a la información de las entidades del Estado, por ejemplo, poder visualizar las estructuras orgánicas de las entidades, sus dependencias, número de trabajadores, sus presupuestos bien clasificados (gastos operativos, de inversión, etc); cuántas embajadas tenemos, dónde consulados, cuántas personas laboran y sus presupuestos.



Se requiere poder acceder inclusive a la información de compra de útiles de oficina, no solo de obras más relevantes.



El IESS debería publicar con cuántos médicos cuenta, por especialidad, hospital, y su costo; su personal administrativo/operativo (aparte de médicos y enfermeras), y su costo. Cuánto se está gastando en medicinas, pero con lujo de detalle, o sea, inclusive poder conocer cuánto nos cuesta un antiinflamatorio que adquiere el IESS.



Para tener acceso a los gastos operativos, de mantenimiento, de las empresas estatales, incluidas las “estratégicas”, se requieren plataformas digitales sencillas, no amañadas en perversas ventanas digitales a propósito rígidas, no amigables, dificultosas.



Solo de esa manera, con la real transparencia, y la ayuda de la prensa libre, podremos combatir la corrupción y reestructurar la Nación de la forma más eficiente posible. ¿Es mucho pedir?