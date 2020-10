Empatía y humanidad

LEA TAMBIÉN

Usted tiene miles, millones de dólares, goza de comodidades, una despensa surtida, uno de sus autos cuesta lo que alguien está necesitando para salvar su vida de las garras del cáncer o de la depresión por las deudas. No, no se trata de dar caridad, de tomarse fotos y alardear o vanagloriarse por ayudar… no todos nacimos con la estrella que brilla y te hace triunfar, algunos libramos batallas en medio de la tempestad, solos, sin contar con medios, sosteniéndonos de la fe para sobrevivir … si, seguro que ustedes también tienen problemas, se enferman, lloran y les duele igual, pero la diferencia esta que al menos tienen los medios para intentar vencer y ganar… otros tienen prohibido hasta soñar, si usted tiene la bendición, la suerte, de poseer holgura económica; agradezca siendo humilde, sensato y correcto al actuar, si puede ayudar… ¡hágalo!, que ella misma lo recompensará.