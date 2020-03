LEA TAMBIÉN

EL COMERCIO del 15 de marzo, trae una noticia que dice “Discordia en la Conaie por tres temas de agenda”. El primero se refiere al apoyo a la candidatura de la ex canciller María Espinosa a la Secretaría General de OEA, supongo que la decisión que tomen al respecto, será luego de conocer su gestión técnica profesional y no tanto política, ya que no podemos olvidar que Espinosa tiene tendencias politiqueras evidentes; El segundo, la injerencia de grupos externos (¿cuál es la novedad?); y, el tercero las elecciones 2021 a las que aspiran llegar, estoy seguro ahí si unidos y prestos a arrollar a todo lo que se les ponga enfrente, con propuestas amañadas, sed de poder, egocentrismo, y contando con un gobierno que fundamenta gran parte de su gestión en el estilo ‘Laizzez faire’, expresión francesa que significa “dejen hacer, dejen pasa”, una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia con la libertad individual de elección y acción.

Que dirían Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña (dignas representantes de los indígenas), que plantearon propuestas políticas e ideológicas sobre la base de una identidad cultural admirable, hoy venida a menos por las argucias de los dirigentes actuales, los que todavía están a tiempo de revertir sus malignos intereses y fundamentar su gestión en la defensa de un sector minoritario pero no menos importante del país, que se merece líderes que busquen un fin común orientado al bienestar económico, social, político y desde luego cultural de sus dirigidos, haciendo honor a los que les precedieron, Atahualpa, Rumiñahui, entre otros, quienes trascendieron y se les recuerda con respeto y admiración. Nos será que cuando mueran los actuales dirigentes indígenas y se pongan a cuentas con el creador, en sus lápidas se lea: “Aquí nació, aquí vivió, aquí murió, no trascendió y nunca supo para que existió”.