"Querido coronavirus"

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No es burla ni te escribo para eliminarte… de eso se encargarán la ciencia, la disciplina y la oración.

Al contrario, lo hago para agradecerte que me hayas alejado momentáneamente del absorbente trabajo diario y devuelto al hogar con mis hijos, a preocuparme de mis padres y de los adultos mayores, que son más vulnerables a ti.



Te agradezco hayas vuelto mis ojos a nuestros campesinos y valorar que sin su extenuante labor no tendríamos alimentos, así como recordar la historia de los pueblos que sucumbieron por las plagas y hambrunas, y pensar en aquellos que no tiene casa ni comida para refugiarse en cuarentena; así como extrañar a los amigos que antes nos reuníamos sin valorar aquello.



Has devuelto nuestra desconfianza en las multimillonarias farmacéuticas que pronto nos venderán una cura milagrosa, y volver a sanarnos con cosas tan poderosas como frutas y verduras, y sencillas como tomar el mañanero sol.



Nos has hecho vivir en carne propia la experiencia diaria de los países socialistas, en los cuales ni siquiera existen los más elementales bienes y servicios para subsistir.



Finalmente, te agradezco nos hayas devuelto los ojos a Dios y María, para protegernos dentro de su santísimo manto.