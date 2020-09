Diana, la Fiscal

LEA TAMBIÉN

Diana, nombre de origen latino que significa luz y naturaleza pura. Diana, en la Roma antigua era Diosa virgen de la caza, protectora de los campos, valles y la luna; era la imagen del culto a la belleza femenina. La ciudad de México la materializó en una fuente: Diana la cazadora; ícono del Paseo de la Reforma. Diana es el nombre de mujeres famosas, por ejemplo la princesa de Gales también conocida como Lady Di, o Diana Ross, exuberante cantante de los 70. La mujer maravilla, The Wonder Woman, es una heroína ficticia, guerrera del Amazonas, que en su tierra natal es Diana de Temiscira, pero fuera de ella su identidad secreta es Diana Prince. Tiene súperpoderes y es invencible en batallas combatiendo el mal.

El Ecuador también tiene su Diana. No es diosa, ni tiene súperpoderes, no canta ni es una princesa… No obstante armada de la verdad, por un momento ha recuperado la justicia y le ha ganado una batalla al mal. No tiene un origen divino, más bien es oriunda del pueblo llano y sencillo donde para surgir hace falta entereza, valor y decisión firme para doblegar las adversidades, y no usa una identidad secreta, se presenta tal cual, como Diana Salazar, y así enfrenta a los canallas. De seguir así pronto quizás tenga su propia fuente y un recordatorio material en su nombre, por haber ratificado que no hay mal que dure cien años, y que tarde o temprano los malhechores y vende patrias se someterán a la justicia y a la condena por pagar.