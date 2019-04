LEA TAMBIÉN

“Lo malo de las deudas es que hay que pagar”, me decía con cierto dejo de picardía un amigo entendido en finanzas, para enseguida aclarar que no necesariamente son malas si se usan para inversión y se pactan con intereses razonables, además, de que, bien administrados, producen un efecto multiplicador y de beneficio para el deudor. Hablando en términos coloquiales se dice que la mejor economista es la ama de casa en razón de que sabe gastar sus recursos y evita romper el equilibrio entre ingresos y gastos, por lo pernicioso que resulta. Lo que no sucede en el sector público, en donde se manejan los recursos no en forma técnica sino políticamente, lo que da como resultado que se produzcan verdaderos huecos fiscales que sólo conducen a sucesivos déficits.

Concretando, se puede afirmar que hay deudas buenas y malas; las primeras que se pactan a largos plazos y con interés conveniente como fue la deuda inglesa que los gobiernos de García Moreno y Alfaro adquirieron para la construcción del Ferrocarril y que fue cancelada en el gobierno del general Rodríguez Lara; y las segundas, las que se pactaron en las épocas del “endeudamiento agresivo”, casi como política de Estado. Como tal fue negativo para el país el gobierno del Ec. Correa que dejó un país hipotecado, pese a que dispuso de ingentes recursos, como ningún gobierno ha tenido.