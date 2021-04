Desorganización de la vacunación en Quito

El día 7 de Abril, mi madre tenía su cita de vacunación a las 11 y 05 am en el Colegio L Napoleón Dillon, eran las 14:30 y la cola no avanzaba, una falta de respeto a las personas de la tercera edad. Habían ciudadanos que estaban desde las 9 de la mañana, tienen que considerar que cuando vacunan a las personas mayores debe haber comodidades, ellos no pueden estar parados a la intemperie horas de horas, sin haber un lugar donde sentarse o ir al baño. Mi madre se le bajo la presión y por tanto tuvo que regresarse a la casa.

Siento decirles que en Guayaquil hay tremenda organización las personas no esperan mas de ½ hora. Deberían utilizar los parqueaderos de los estadios y hacer que la gente vaya en carro como en los Estados Unidos.