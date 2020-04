¿A quién le creemos?

LEA TAMBIÉN

El Ecuador se quedaba atónito el 21 de marzo del 2020 con la renuncia de la entonces ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, en esta situación delicada que atraviesa el Ecuador. Sería mayor todavía la controversia al saber que abandonó el cargo por falta de recursos e imposiciones de entidades no relacionadas a la salud. Este 26 de marzo, por otro lado, en cadena nacional, el nuevo ministro Juan Carlos Zevallos, decía que Ecuador posee suficientes recursos como trajes de bioseguridad asegurando que “tenemos suficientes y vienen más”. Se mencionó cosas similares para respiradores, camas, etc. Sin embargo, al parecer los recursos no llegan a todos los centros médicos. Ni siquiera al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, donde este jueves sus enfermeras, auxiliares y camilleros gritaban reclamando que deseaban protección. Ellos aseguran que sus compañeros se están enfermando por lo que hacen un llamado de auxilio ya que tienen el deseo de trabajar, pero no el material. No hay que olvidarse que el Guayas posee actualmente el 72.7% de casos de covid-19 en el país. ¿A quién se le cree entonces? Esos trabajadores del hospital son padres, madres, hijos, tienen familia… No es justo mandarlos a la línea de fuego sin armamento. ¿Acaso se desea tener en Ecuador a varias Daniela Trezzi? Es inhumano obligar al personal de salud a exponerse de esa manera. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger la vida humana, pero nunca de esta manera. Los protocolos de seguridad no son solo para tenerlos pegados en la pared. Un llamado de atención a las autoridades es importante y también pedirles que se pongan en los zapatos de esas personas que desean trabajar, pero no morir.