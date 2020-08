Los costos de las pensiones

LEA TAMBIÉN

En redes sociales críticas de padres de familia de cierta unidad educativa de Guayaquil, se hicieron presentes por el valor excesivo de las pensiones, que ahora contemplaban un nuevo rubro de plataformas virtuales. Si bien los valores no han cambiado casi de los pagados en años anteriores y dichas plataformas requieren de inversión, ambas posturas son entendibles. Para tristeza del colegio la noticia llegó a cierto medio que se sumó a la energía de los afectados.

La educación es un derecho, eso no está en duda, pero también es un negocio normal. Siempre que la gente siente afectada su bolsillo salta y grita sin pensarlo, es una situación común, incluso yo me indignaría. Pero muchas veces esa reacción enérgica que nos hace escribir cualquier cosa no es la más adecuada, creemos que vulneran nuestros derechos y que las autoridades no hacen nada y quizá en muchas ocasiones sea cierto. Pero siempre debe ser mejor tomarlo con calma y buscar el dialogo.