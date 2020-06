¿Será solo en el sector de la salud?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las noticias frecuentes de descubrimientos de corrupción en el sector de la salud han abrumado al Ecuador, y, en apariencia, a las autoridades y a la Fiscal.

De la manera en que se ha presentado esta plaga de latrocinio, nos lleva a preguntarnos: ¿será solamente en el sector de la salud? ¿Qué pasa con los otros sectores? ¿Están libres de este mal? ¿O es que como el problema de salud pasa por un momento sensible y tremendamente visible, se está aprovechando para distraer la atención, mientras que por otros lados hacen un festín?



Me parece que la atención a estos actos de corrupción, en muchos casos heredados del gobierno de una década, y en otros generados en el nuevo gobierno, con intención o sin ella, debería ser integral. Me parece complicado que todo se haya centrado en un solo sector.



Me pregunto si no hay otros sectores igualmente atractivos para los voraces atracadores: ¿obras públicas, petróleo, energía, etc. etc.?



No tendría lógica que sea solamente el sector de la salud, hay muchos otros sectores que pueden producir réditos mal habidos a una gran cantidad de personas. ¿Por qué no se investiga?