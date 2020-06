Contra la corrupción

LEA TAMBIÉN

Los directores o gerentes de compras manejan ciertos presupuestos con autonomía propia, es decir que pueden autorizar montos de compras sin que exista una junta o permisividad de su jerarquía superior. De acuerdo a las características del bien o servicio, podrían fluctuar cotizaciones de acuerdo a marcas, precios, calidades, etc.

Cuando hay intención de cometer corrupción, habrá sobreprecios, comisiones, empresas fantasmas, testaferros, etc.



Normalmente cuando esto sucede la primera autoridad de la institución suele manifestar “hay que hacer una investigación”.



Si existiría una ley que promueva que: “Luego de haber detectado el fraude la primera autoridad debe abandonar dicho cargo sea culpable o no”; esto ayudaría a que el próximo corrupto lo piense dos veces, ya que su amigo, autoridad o cómplice estaría en serios problemas de renunciar al cargo de primera autoridad de dicha institución. Por ética y por dignidad una gerencia, un premier de una institución debe abandonarla cuando han sonados vientos de corrupción, como no hay esa decencia habría que sugerir que sea por ley. La responsabilidad no se delega.