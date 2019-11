Los conflictos en América

LEA TAMBIÉN

La especie humana desde sus inicios, ha vivido en permanente conflicto con sus congéneres, en la búsqueda de agua y alimentos, disputando esos espacios. Posteriormente al constituirse las sociedades, sean como gens, tribus o naciones, siempre chocaron por imponer sus intereses sobre otros, especialmente al integrarse las clases sociales en base de la propiedad, surgiendo los conflictos en torno a las relaciones de producción. Aquí en América, de centro y sur, los conquistadores buscando despiadadamente oro y más recursos, trasplantaron la sociedad ibérica, de tipo feudal e incluso semi esclavista, lo que implicó un retroceso histórico que aún perdura, en tanto que en el norte, poblado con el fin de crear comunidades diferentes a las originales, se constituyeron sociedades emprendedoras, que impulsaron un desarrollo industrial capitalista, como nuevas formas de producción. En consecuencia, los que serían Estados Unidos, al ser independientes desde el siglo XVIII, superaron a las sociedades semifeudales de América Latina, fundamentadas en el dominio de una minoría que posee los medios de producción, sobre las mayorías que no cuentan más que con su fuerza de trabajo, lo que desemboca en conflictos a lo largo de la historia, como últimamente en Ecuador, Chile, Bolivia, y casi todo el resto del continente, lo cual no cesará mientras no se corrijan las “asimetrías sociales”.