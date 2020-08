La clave para el éxito

LEA TAMBIÉN

Realmente considero que no existe una clave para el éxito, ni una fórmula que se puede comprar, así como la leche de bebé, el éxito requiere mucho más que eso en ocasiones.

Muchos te dirán que el estudio es la clave ideal para el éxito, pero recordarás a los que no estudiaron y lo tienen todo en bienes materiales claro, otros te dirán que la perseverancia es importante, inclusive algunos mencionarán que la vida te va a enseñar cómo llegar hacia el éxito, otros hasta conversarán acerca de las experiencias que han tenido para argumentar que han logrado tener éxito; empero realmente cuando te encuentras a solas contigo mismo y tu conciencia te pregunta “¿Qué es el éxito?”, tal vez encuentras una respuesta como tal vez no; sin embargo muchos dirán que sí, pero la pregunta es: ¿En qué basan sus éxitos, en sus experiencias, en sus triunfos o en las cosas qué creyeron fracasar y triunfaron?



No creo que el éxito tenga una clave ni una fórmula, pero sí creo que todos podríamos conseguirlo, solamente es cuestión de proponérselo pero también de perseverar y visualizar; no obstante si me lo preguntan siento que sí he tenido el éxito. Para muchos mi éxito serán cosas pequeñas, pero no tienen ni idea de cuanto significado tienen para mí, recuerden todos pueden obtenerlo, capaz ya lo tuvieron pero no lo notaron, les dejo claro que el éxito no es inalcanzable pero tal vez en algunos momentos se vuelve invisible.