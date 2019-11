LEA TAMBIÉN

El Sr. Presidente Lenin Moreno, está haciendo la Cirugía Mayor a los autos y dueños viejos. (auto 24 años y el suscrito dueño 81 años).

En 2017 pagué USD 211 de matrícula por el auto adquirido por remate del ejército en 2005, mi sorpresa es el valor de 2018 de más de mil dólares. Ajustan más de USD 400 por supuesto cambio de cilindraje, cosa que no se puede hacer e informa la Agencia Nacional de Tránsito que yo he cambiado de 3300 cc a 4200 cc en la fecha 2017/11/30, es un hecho que no acepto y le pido se investigue este fraude que hacen a mis mejores años, ni siquiera contemplan una rebaja. El aumento grosero y absurdo de la matrícula es una estupidez, y está en sus manos derogarlo y hacerlo más ecuánime o exonerarlo a quienes estamos en condiciones. Hoy para matricular mi auto ni vendiéndolo me alcanza, y eso que ya eliminaron el impuesto verde. Esperamos los beneficios del programa “Toda Una Vida”.