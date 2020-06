Sobre opiniones en este Diario

LEA TAMBIÉN

Peligros múltiples advierten para Ecuador varios columnistas de EL COMERCIO en artículos recientes. Personajes de alta formación académica y larga experiencia, hablan de extremas debilidades y delinean preocupantes realidades: Fidel Jaramillo aborda tema trascendente y generalmente ignorado por economistas: “capital social” como factor de cohesión social necesario para cumplir acciones colectivas. Destaco el significativo trabajo de Francisco Carrión Mena (12.05.20) sobre el país como ¿Estado Fallido? Menciona con razón algunos factores de la gravísima crisis del Ecuador que “…van más allá de lo económico, político y social y se adentra en la esfera de su propia existencia o al menos en la de un estado fallido”.

Refiere Jaramillo el trabajo del sociólogo Robert Putnam sobre Capital Social: conjunto de normas de confianza, valores, actitudes y redes entre personas e instituciones en una sociedad que define el grado de asociatividad entre diferentes actores sociales y facilita acciones colectivas”. Es decir, igual que el de Unesco para cultura. Inexplicable que el gobierno asigne presupuestos mínimos para fomentar artes y cultura, si estudios académicos le conceden mayor importancia que a capitales tecnológico, de talento humano y financiero. Sin cultura, el país está en proceso de desintegración social.



Por frecuentes alteraciones políticas y debilidades socio-económicas, la revista especializada Foreing Policy incluyó al país en la nómina de Estados Fallidos. Desde 2005 y más años, la evaluación de 12 indicadores sociales, económicos y políticos nos ubicó en diversas y preocupantes posiciones de país inviable.



Lo expuesto por los dos columnistas adquiere especial relevancia al escuchar el simple desfile de número y cifras del Presidente en su tercer Informe a la Nación. Especialista en Mecánica Cuántica, hasta mencionó tres nuevos fenómenos de su repertorio de física: Efecto Mariposa, Influencia Sutil y Teoría del Caos, pero no fijó posibles horizontes del Ecuador futuro. Ignoró rotundamente el Presidente las advertencias de miles de científicos, organismos internacionales, ONGs y especialistas sobre el calentamiento global, impagable deuda pública global, revolución constante de I+D+i, etc. Hombres de ciencia y think thanks advierten la combinación de todos estos factores y piden medidas preventivas que en Ecuador se ignora.